Shary und Ralph zeigen heute, wie man mit Hilfe einer Schallplatte ein Kaleidoskop bauen kann, mit dem sich fantastische Lichteffekte produzieren lassen. Außerdem verschaffen sie Durchblick bei diesen Fragen: Warum hängen an Bäumen am Straßenrand CDs? CDs, die an Bäumen zu wachsen scheinen, sind manchmal am Straßenrand zu finden. Wer sie in den CD-Player schiebt, der hört: nichts! Denn die silbern glänzenden Scheiben wurden nicht für Musikfans an die Bäume gehängt. Sondern für die Tiere - und sind außerdem mittlerweile verboten. Was ist das "A und O"? Warum ist etwas kein Pappenstiel? Was sind Waschnüsse und wie funktionieren sie? Wie entsteht eine Beule?