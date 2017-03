GP von Katar, 1. von 18 Stationen: Moto3-Rennen. Ab 18.45: MotoGP-Lauf. Nach sechs Jahren bei den 125ern und zuletzt drei Jahren in der Moto2 ist Jonas Folger (23) nun in die Königsklasse aufgestiegen. Er verstärkt das Team Yamaha Tech 3 - und ist nach Stefan Bradls Weggang der einzige Deutsche in der GP-Klasse.