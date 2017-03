Jeder hat sich schon mal verschluckt. Aber man kann sich auch "ver-atmen". Auf diesem ungewöhnlichen Weg landen zum Beispiel Erbsen, Schmuckperlen oder sogar Zähne in der menschlichen Lunge. Es ist erstaunlich, was unsere "Luftpumpe" manchmal zu Tage befördert und vor allem, was sie rund um die Uhr leistet. Allein bis zum 21. Lebensjahr atmet ein Durchschnitts-Erwachsener die Menge von etwa 3,5 Millionen prall gefüllter Luftballons ein. "LexiTV" unternimmt eine Reise ins Innere der Lunge und beobachtet unter anderem die Putzkolonne, die dort täglich sauber macht. Aber nicht jeder Schmutz lässt sich wieder abtragen. Dazu gehören vor allem Rußpartikel, Feinstaub und Gifte aus Zigarettenrauch. Aus Anlass des Welttuberkulose-Tages nimmt die Sendung außerdem Krankheiten unter die Lupe, die unsere Lunge ernsthaft gefährden können.