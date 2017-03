Zahnarzthelferin Anna Maria ist schon lange heimlich in ihren Chef verliebt. Der egozentrische Dr. Leander Winter ahnt davon allerdings nichts. Welche Überraschung, als er sie eines Tages bittet, kurzfristig seine Freundin zu spielen: Winters Tochter will heiraten und da auch seine Exfrau mit ihrem neuen Liebhaber anreisen wird, möchte er bei der Feier nicht alleine dastehen. Anna Maria lässt sich darauf ein, aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis amouröse Funken fliegen. Eigentlich ist der Zahnarzt Leander Winter kein Chef zum Verlieben: egozentrisch, dominant und ein ziemlicher Misanthrop. Die zurückhaltende Arzthelferin Anna Maria hat trotzdem ihr Herz an ihn verloren, wobei Winter von den romantischen Träumen seiner Angestellten nichts ahnt. Der gestresste Mediziner hat ohnehin andere Sorgen, denn seine Tochter Emily eröffnet ihm bei einem Besuch, dass sie schwanger ist und demnächst ihren Freund Roberto heiraten will - ausgerechnet einen Italiener, wo Winter doch bereits von seiner Exfrau Franziska für einen "Latin Lover" sitzen gelassen wurde! Natürlich wird auch sie zur Hochzeit anreisen. Um nicht als gebeutelter Exmann dazustehen, bittet Leander ausgerechnet Anna Maria, für kurze Zeit seine Freundin zu spielen. Die fällt zwar aus allen Wolken, lässt sich aber auf das ungewöhnliche Rollenspiel ein. Zugleich setzt Leander alles daran, Emilys Hochzeit zu verhindern - Reibereien mit dem künftigen Bräutigam lassen angesichts der väterlichen Interventionen nicht lange auf sich warten. Franziska und Anna Maria verstehen sich dagegen auf Anhieb glänzend. Und auch Leander scheint seine Mitarbeiterin plötzlich mit ganz anderen Augen zu sehen. Aber gerade als Anna Maria anfängt, sich ernsthafte Hoffnungen zu machen, platzt Leander bei seiner Familie mit der Wahrheit über die angebliche Liebschaft heraus und stellt Anna Maria vor aller Augen bloß.