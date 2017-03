Star Trek: Raumschiff Voyager Heute | TELE 5 | 20:15 - 21:15 Uhr | SciFi-Serie Infos

Mehr Termine Inhalt Während auf dem Holodeck immer noch die Simulation des 2. Weltkriegs tobt, gelingt es dem Doktor und Kim, neurale Interfaces zu deaktivieren, so dass die Crew aus dem Programm erwacht. Einige Besatzungsmitglieder versuchen sich zu befreien, doch der deutsche Hauptmann exekutiert alle Fremdlinge. Als sich der Hirogen-Anführer Alpha ihm entgegenstellt, wird er kaltblütig erschossen. Original-Titel: Star Trek - Voyager Untertitel: Das Tötungsspiel Laufzeit: 60 Minuten Genre: SciFi-Serie, USA 1997 Regie: Victor Lobl Folge: 18 FSK: 12 Schauspieler: Captain Kathryn Janeway Kate Mulgrew Chakotay Robert Beltran Seven of Nine Jeri Ryan B'Elanna Torres Roxann Biggs-Dawson B'Elanna Torres Roxann Dawson Neelix Ethan Phillips