Castle Heute | Kabel eins | 19:15 - 20:15 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Eine Frau wurde brutal ermordet. Der Körper wurde derart zugerichtet, dass eine Identifizierung kaum möglich ist. Lanie findet Hinweise, die darauf schließen lassen, dass es sich bei der Ermordeten um Melanie Rogers handelt. Da sich Rogers kurz vor ihrem Tod mit Senator William H. Bracken getroffen hatte, gerät dieser ins Visier der Ermittler. Der Verdächtige ist Beckett durchaus bekannt: Er hat den Mord an ihrer Mutter in Auftrag gegeben. (SV1) Untertitel: Rückschlag Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2013 Regie: Thomas J. Wright Folge: 13 FSK: 6 Schauspieler: Richard Castle Nathan Fillion Kate Beckett Stana Katic Alexis Castle Molly C. Quinn Kevin Ryan Seamus Dever Martha Rodgers Susan Sullivan Javier Esposito Jon Huertas Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets