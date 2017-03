Sherlock Holmes, ehemaliger Scotland Yard Mitarbeiter, lebt nach einem Drogenentzug in New York. Die New Yorker Polizei spannt ihn als beratender Ermittler ein. Die ehemalige Chirurgin Joan Watson wird ihm von seinem Vater als Aufpasserin zur Seite gestellt: Alfredo, Freund und Pate von Sherlock, ist nach seinem Drogenentzug von dem Junkie Oscar gekidnappt worden. Oscar will, dass Sherlock nach seiner ebenfalls heroinsüchtigen Schwester sucht, die einen Entzug abgebrochen hat und seitdem verschwunden ist...