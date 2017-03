Während der Vater der kleinen Alice das Märchen vom Drachen mit den neun Köpfen erzählt, und während der Pilot Reisehöhe und Tempo mitteilt, da erscheint plötzlich jemand mit Schirm und Melone auf der Tragfläche des Fliegers: Pan Tau. Das löst nicht nur Turbulenzen in der Luft aus. Der dritte Inspektor der Flugsicherung Malek nimmt die Sache in die Hand. Die Maschine landet, aber Pan Tau ist verschwunden. Während überall gesucht wird, steckt er im Käfig der Lagerhalle, wo der kleine Elefant auf den Abtransport in den Safari-Park wartet. Zu allem Unglück verliert Pan Tau seine Zaubermelone an den Tierwächter. Und damit fängt das große Verwirrspiel an. Auf zwei Rädern saust Inspektor Malek im Auto mit der verstörten Familie nach Prag - auf dem Kopf die Melone, natürlich die falsche. Zu Hause angekommen, ist die Enttäuschung groß. Nachts bekommt Malek Besuch von einem Mann mit Schirm und Melone. "Mensch Tau", sagt der Inspektor. "Du bist das. Eigentlich kenne ich dich doch, was? Als Junge habe ich mit dir gespielt ..." Und so werden aus zwei Männern in der Nacht wieder Lausbuben. Pan Tau leiht Inspektor Malek, der sein Freund Vlastl geworden ist, die Melone.