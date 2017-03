In der Kult-Rubrik "Mario greift ein" hilft unser Lieblings-Comedian verzweifelten Fans, ihren Partnern einen lustigen Denkzettel zu verpassen. Ob rasend Eifersüchtige, Klo-Blockierer, Handydauernutzer oder notorische Rechthaber - Mario hat für alle Macken ein geeignetes Gegenmittel. Natürlich darf die Rubrik "Ferngesteuert" nicht fehlen. Diesmal mit zwei neuen, furchtlosen Rekruten: Per Knopf im Ohr steuert Mario Schauspielerin Caroline Frier im Elektrofachmarkt fern. Mit ihrem Schauspiel-Kollegen Jürgen Vogel liefert er sich sogar ein knallhartes Fernsteuer-Duell! Beide bis an die Zähne bewaffnet, mit lustigen Sprüchen und schonungslosen Kommandos. Auf Marios Couch geben sich hochkarätige Gäste die Ehre: Steffen Henssler, Sascha Grammel, Katrin Bauerfeind, Mirco Nontschew, der amtierende Dschungelkönig Marc Terenzi - und Humor-Legende Jürgen von der Lippe! In lustigen Spielen finden sie gemeinsam mit Mario heraus: Was können Männer besser - und was Frauen? Welche Klischees über Mann und Frau stimmen - welche nicht? Die Knospen sprießen, die Vöglein zwitschern - "Willkommen bei Mario Barth" ist zurück. Das wird ein Mega-Frühling!