Übertragung des Freien Trainings zum Großen Preis von Australien in der Formel 1. Der 5,3 km lange Albert Park Circuit in Melbourne, der beim Rennen 58 Mal umrundet werden muss, stellt traditionell den Rennauftakt in die neue Saison dar. Rekordsieger ist hier Michael Schumacher mit vier Erfolgen, die meisten Poles konnte sich der Brasilianer Ayrton Senna erfahren.