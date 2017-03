Insgesamt vier Mal trafen die deutsche und die aserbaidschanische Nationalmannschaft bisher aufeinander. Das letzte Mal siegte Deutschland in der EM-Qualifikationsphase 2010/2011 mit 6:1 und 3:1 gegen Aserbaidschan. Jetzt kommt es im Rahmen der WM-Qualifikation 2016/2017 wieder zum Duell. Die DFB-Auswahl bekommt die Chance, den fünften Sieg in Folge in der Gruppe C einzufahren und die makellose Bilanz weiterauszubauen. Doch wie das aserbaidschanische Team in den letzten Partien bewiesen hat, ist es durchaus für eine Überraschung gut. Im Rahmen der Vorberichterstattung wird Berti Vogts zu Gast sein, der sowohl für Deutschland (1990-1998) als auch für Aserbaidschan (2008-2014) als Trainer im Einsatz war. Wer neben dem RTL-Experten (Analyse) Jens Lehmann die Übertragung aus Baku moderieren wird, steht noch nicht fest. Da die Formel 1 am 26.03. ebenfalls in die neue Saison startet, wird die On-Air-Besetzung für das Spiel Aserbaidschan vs. Deutschenland zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Kommentator ist wie immer Marco Hagemann. - dazwischen gegen 17:38 Uhr RTL Aktuell inkl. Wetter