Nach dem überraschenden Abschied von Nico Rosberg aus dem Renn-Zirkus nur wenige Tage nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2016 sucht die Branche einen neuen Primus. Und wenn es nach dem Willen aller Liebhaber dieses Sports geht, dann bewerben sich mit möglichst vielen Siegen und Top-Platzierungen gleich mehrere Piloten für dieses höchste Amt in der Formel 1. Mehr noch: wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, dann findet die Krönungszeremonie aufgrund der zugespitzten Konkurrenzsituation erst nach dem Finale am 26. November in Abu Dhabi statt. Die Vorzeichen, dass beide Szenarien eintreten, stehen in dieser Saison besonders gut. Denn durch zahlreiche Regeländerungen und technische Neuerungen wird die Hierarchie der vergangenen Jahre massiv in Frage gestellt. Und mit dem Briten Lewis Hamilton, dem Deutschen Sebastian Vettel und dem Niederländer Max Verstappen stehen drei Aspiranten in den Startlöchern, die wegen ihres fahrerischen Könnens und unbedingten Siegeswillen besonders hoch gehandelt werden. Aus deutscher Sicht auch im Blickpunkt: Nico Hülkenberg, der zu Renault gewechselt ist und Pascal Wehrlein, der nun für das Sauber-Team fährt. Formel 1-Sender RTL geht 2017 bereits in seine 27. Saison ohne Unterbrechung - und das nach dem erfolgreichen Vorjahr mit großer Zuversicht. Das On-Air-Team bleibt unverändert: Neben Moderator Florian König, den Kommentatoren Heiko Waßer und Christian Danner sowie Boxenreporter Kai Ebel wird Niki Lauda bei den meisten Rennen (13) als Experte zur Verfügung stehen. Als weiterer Experten kommt bei einigen Rennen auch Timo Glock und zum Einsatz, während Alex Hofmann Moderator Florian König wie im Vorjahr bei terminlichen Überschneidungen vertreten könnte. Wer das Auftaktrennen am 26. März in Melbourne moderieren wird, steht derzeit allerdings noch nicht fest. RTL überträgt am gleichen Tag (18.00 Uhr) auch das EM-Qualifikationsspiel Aserbaidschan vs. Deutschland live aus Baku.