Der gelernte Hotelfachmann Thorsten Fischer (48) aus Hannover wurde in der Jubiläumsshow zum 15. Geburtstag am 17. Oktober 2014 Millionär. Der selbstständige Gastronom (Betreiber des Forsthauses Finkenborn in Hameln) beantwortete allerdings nur elf Fragen richtig, denn er wählte die "Abkürzung zur Million" - diese Variante galt nur einmalig beim Jubiläumsspecial!