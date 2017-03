Till erhält die beunruhigende Nachricht, dass Conor einen Sportunfall hatte. Ute und er entscheiden sich gemeinsam gegen eine risikoreiche OP und für eine langwierige Reha. Doch als Conor Ute flehend bearbeitet, ändert diese ihre Meinung und spricht sich für eine OP aus. Sie will Conors Fußballer-Traum nicht zerstören. Als Till sich übergangen fühlt und sich weiterhin gegen die OP ausspricht, macht Ute ihm eine böse Unterstellung... Valentin muss befürchten, das Abitur nicht zu schaffen. Das wäre eine Katastrophe, da sein Vater diesbezüglich extremen Druck aufbaut. Als er sich Bambi anvertraut, hat der eine Idee, mit der er zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Denn Bambi nutzt Valentins Notlage geschickt, um zu verhindern, dass Sina und Lukas zu viel Zeit alleine verbringen. Als Sina sich bei Bambi darüber beschwert, dass er ihre knappe Zeit verplant, lässt Bambi subtil durchblicken, dass er von ihrer Gefühlsverwirrung weiß... Paco stellt perplex fest, dass Elli Recht hatte und KayC in ihn verliebt ist. Er versöhnt sich mit Elli und entschuldigt sich dafür, ihr nicht sofort geglaubt zu haben. Paco kommt mit KayC zu der Übereinkunft, die Kampagne als offizielles Pärchen zwar fortzusetzen, er fordert jedoch ein, dass sie ihn in Zukunft respektvoller behandelt. Während KayC sich auch mit Elli ausspricht, gibt Paco vor Easy zu, ein kleines bisschen geschmeichelt von KayCs Verliebtheit zu sein...