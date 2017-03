Eine Studentenverbindung zwingt ihre Bewerber zu einer nächtlichen Schnitzeljagd über den Friedhof. Die Kandidaten müssen Hinweise sammeln, um zu einem geheimen Ort zu gelangen, an dem einer ihrer Kommilitonen eingesperrt ist. Bei diesem makabren Aufnahmeritual fällt eine junge Studentin in ein offenes Grab und landet ausgerechnet auf der Leiche von Paul. Dieser organisiert die Schnitzeljagden für die Neulinge und ist allgemein als Tyrann bekannt. Macs Team wird zum Tatort gerufen, der fehlende Student ist schnell ausfindig gemacht. Plötzlich wird den Ermittlern die entsetzliche Realität bewusst: Die Schnitzeljagd hätte die Schüler zu Ashtons Versteck führen sollen - doch Pauls Tod kam dazwischen. Den Detectives fehlt jede Spur, doch ihnen läuft die Zeit davon. Schon zu lange ist Ashton in seinem Versteck gefangen.