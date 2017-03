Drei Schwestern stranden auf dem Reiterhof ihres kauzigen Vaters. Weniger aus Sehnsucht, sondern eher, weil sie sonst nicht wissen, wohin. Hier, irgendwo in der Prärie des Nordens, erinnern sie sich, dass sie mal so was wie eine Familie waren. Bevor die Mutter wegging. Vater Matthiesen erwartet nicht viel vom Leben, außer genügend Alkohol und Gespräche mit seinem bes- ten und einzigen Freund. Auch bei den Töchtern ist gerade nicht die Zeit für Glück. Doch irgendwie rappeln sie sich auf, sorgen gemeinsam für eine Kursänderung. Sogar der heruntergekommene Hof hat wieder eine Zukunft. Wenn auch anders als gedacht. Eine Familiengeschichte fern der Idylle, mit trockenem Humor und starken Charakteren. Der preisgekrönte Charakterdarsteller Matthias Habich gibt dem alten Matthiesen die herbe und trotzige, aber nicht uncharmante Ausstrahlung eines Mannes, den nichts mehr umhauen kann. Aus gleichem Holz sind seine ebenso starken wie stolzen Töchter geschnitzt, die trotz ihrer Misere nicht aufgeben. Die norddeutsche Komödie entstand in den Weiten von Mecklenburg-Vorpommern bei Stralsund. Für Western-Feeling sorgen die eindrucksvoll von Martin Langer bebilderte Heidelandschaft und Dominik Giesriegls erdige Countrymusik. Das großartige Drehbuch von Sathyan Ramesh schafft eine Balance zwischen Ironie und Ernst, die das Ensemble unter Regisseur Titus Selge spielfreudig umsetzt. Ein geradezu inniger Hang zum Scheitern scheint bei den Matthiesens in der Familie zu liegen. Völlig abgebrannt kehren Esther, Rahel und Thirza in die vorpommerische "Prärie" ihrer Kindheit zurück. Dort hat sich erwartungsgemäß nichts zum Guten verändert. Ihr trinkfreudiger Vater empfängt sie widerborstig wie eh und je, der einst idyllische Reiterhof ist völlig verwildert. Selbst diese letzte Zuflucht der Gestrandeten gerät nun in Gefahr: Die Bank will sich das hoch verschuldete Gestüt ganz unter den Nagel reißen. Das weckt in dem störrischen Clan aber ungeahnte Kräfte.