In der Dschungel-Show gab es für sie als Grundnahrungsmittel nur Reis und Bohnen. Zurück in der Heimat, genießen der Dschungelkönig Marc Terenzi und sein Hofstaat nun wieder die freie Auswahl an Gerichten. Dass sie diese auch selbst zubereiten können, wollen sie ihren ehemaligen Mitstreitern in dieser Spezial-Ausgabe beweisen. Welcher Dschungel-Star kann heute am heimischen Herd auftrumpfen?