Frank Otto & Nathalie Volk, Seychellen: 'Wir retten die Welt'. Das ist das Motto der 20-jährigen Nathalie Volk und ihrem 40 Jahre älteren Freund und Medienunternehmer Frank Otto. Während Model Nathalie ihren Frank knutschend und turtelnd über Deutschlands rote Teppiche zieht, führt er sie in die Welt des Umweltschutzes ein. Denn Nathalie will jetzt Charity Lady werden. Gemeinsam reisen sie auf die Seychellen, um vor Ort auf das Sterben der Korallenbänke aufmerksam zu machen. Auf den Seychellen geraten sie plötzlich in eine Verfolgungsjagd mit Piraten und finden sich in einer Bucht mit Haien wieder. Doch Nathalie hält tapfer an ihrem Plan fest, eine echte Umweltschützerin zu werden. Frank Otto gewährt private Einblicke in das Leben eines Multimillionärs und erklärt seine Faszination für die blutjunge Nathalie. Familie Erbach, Jamaika: Ein eigenes Hostel auf Jamaika - das ist der Traum von Marian Erbach. Doch der Auswanderer muss ein großes Opfer bringen: Freundin Jessica bleibt in Deutschland. Ihr ist es zu gewagt, ihr sicheres Leben in Berlin für den Traum ihres Freundes aufzugeben. Dafür wandert Marians Bruder Aaron mit aus. Und Papa Joachim ist die ersten Wochen auch dabei. Er soll helfen, das Hostel der Söhne aufzuhübschen. Doch kaum auf Jamaika, der Schock: Das Hostel liegt fernab auf einem Berg. Der Weg dorthin: abenteuerlich. Und das kleine Port Antonio im Norden Jamaikas ist ohnehin nicht gerade als Touristenhochburg bekannt. Eine andere deutsche Auswanderin kann sich mit ihrem Café auf der Insel kaum noch über Wasser halten. Machen es die Erbach-Brüder besser? Oder trifft auch sie am Ende der Fluch der Karibik? Nicole & Thomas Berndl: Die große Restaurant-Eröffnung bei Familie Berndl in Marbella steht kurz bevor. Die Schwaben sind vor vier Monaten Hals über Kopf aus dem Schwarzwald nach Spanien ausgewandert. Jetzt schließen sie zum ersten Mal ihr Lokal "Oda" auf. Gourmetkoch Thomas setzt im Nobelort auf deutsch-österreichische Küche. Seine Frau Nicole soll den Service im Restaurant schmeißen. Eigentlich wollte sie das nie wieder, denn jede Nacht bis in die Puppen Teller zu schleppen, ist ein Knochenjob. Nicole übernimmt die Aufgabe nur unter einer Bedingung: Ihr langjähriger Freund Christoph soll sie als Restaurantleiter unterstützen und entlasten. Doch die Arbeitseinstellung von Christoph scheint eine Katastrophe - Nicole und Thomas erkennen ihren alten Freund nicht wieder. Sie sind enttäuscht. Als es zu einer Aussprache kommt, offenbart Christoph seine wahren Gefühle. Werden die Berndls einen Tag vor der Eröffnung von ihrem Restaurantleiter im Stich gelassen? Familie Baldini: Vor einem halben Jahr haben Angelina und ihr Mann Stefan ihre sichere Existenz in Uhingen bei Stuttgart gegen ein Leben auf der Sonneninsel Mallorca getauscht. Die Idee auszuwandern, entsprang einer Urlaubslaune. Stefan und Angelina hatten genug von ihrem stressigen Leben in Deutschland. Als Stefan einen Job als Kfz-Meister auf der Insel findet, waren die Koffer nur ein paar Wochen später gepackt. Doch auf der Ferieninsel angekommen, jagt plötzlich ein Problem das nächste: Angelina hat Stress mit ihrem Exmann, dem Vater ihrer ersten Tochter. Er möchte nicht, dass die Kleine nach Mallorca zieht. Das Auswandererbudget von 7.000 Euro ist längst aufgebraucht, ohne einen Kredit von Angelinas Eltern hätten die Baldinis längst zurück nach Deutschland gemusst. Streit ums Aufenthaltsrecht, ein leeres Konto, Schulden bei den Eltern - Stefans Job ist auch nicht mehr sicher, der Kfz-Meister liegt im Clinch mit seinem Chef. Verliert er den Job, sieht es für die Auswanderer auf der Sonneninsel noch düsterer aus. Dennoch: Aufgeben kommt für die Baldinis nicht in Frage, noch nicht.