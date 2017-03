Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:25 Uhr | Fantasyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Während Arya immer noch um die Anerkennung im Tempel des gesichtslosen Gottes kämpft, sammeln ihre Schwester Sansa und Jon Schnee weitere Verbündete um sich. Doch ihre Streitkräfte sind klein und Ramsay ist ein skrupelloser Gegner. Ashas Bemühungen, zur Königin der Eiseninseln gewählt zu werden, scheitern an ihrem Onkel Euron, der sich über sie hinweg setzt und sich krönen lässt. Bran Stark fällt in eine schreckenerregende Vision, die ihm Aufschluss über die Geschichte der Weißen Wanderer gibt. Original-Titel: Game of Thrones Untertitel: Das Tor Laufzeit: 70 Minuten Genre: Fantasyserie, USA 2016 Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lannister Peter Dinklage Daenerys Targaryen Emilia Clarke Petyr 'Littlefinger' Baelish Aidan Gillen Jon Snow Kit Harington Sansa Stark Sophie Turner Healtor Troop Gary Wales