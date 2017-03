Dev ist Fußballer, dessen vielversprechende Karriere nach einem Unfall ein jähes Ende findet. Stattdessen trainiert er nun Kinder in einer Schule seines Viertels. Verheiratet ist er mit der ehrgeizigen Rhea, Redakteurin eines Modemagazins, die karrieremäßig gerade richtig durchstartet - ein Umstand, der zu Spannungen zwischen beiden führt. Maya ist mit Rishi verheiratet. Der aufstrebende und einnehmende PR-Berater ist einige Jahre jünger als sie. Rishi und Maya können - zu Mayas Leidwesen - keine Kinder bekommen. Trotz ihrer unterschwelligen Frustration scheinen beide Paare mit ihrem Leben zufrieden. Was sich jedoch ändert, als eine zufällige Begegnung zwischen Dev und Maya die beiden einander näher bringt. Sie freunden sich an, merken aber schnell, dass sie sehr viel mehr gemeinsam haben und wie für einander geschaffen sind. Doch die Schuldgefühle angesichts des Ehebruchs machen es ihnen unmöglich, zusammen zu bleiben. Sie trennen sich schließlich und versprechen, sich nie wiederzusehen...