Konny Island III steht Kopf - die Hochzeit von Tochter Janina steht vor der Tür! In zehn Tagen will sie ihrem Verlobten Coleman auf Hawaii das Ja-Wort geben. Nicht nur die Braut in spe und Brautmutter Manu sind im Stress, auch Konny gerät mächtig unter Zeitdruck. Ihm bleiben nur noch wenige Tage zur Fertigstellung der Dschungelbar, in der der Junggesellenabschied von Coleman gefeiert werden soll. Das bedeutet: hämmern, bohren, sägen und schleifen im Akkord! Denn bald schon stehen die ersten Gäste vor der Tür... Hat sich der Do-It-Yourself Baumeister mit dem Projekt zu viel vorgenommen? Aber auch Janina und ihre beste Freundin Maureen haben es nicht leicht. Das auf O'ahu gekaufte Brautkleid wurde in Texas geändert. Es muss nun die lange Reise vom Festland knitterfrei überstehen und direkt nach der Ankunft der Mädels auf O'ahu beginnt erneut der volle Hochzeitsstress. Die Location für die Hochzeit steht auf der Kippe und somit das ganze Fest. Bei einem Wellnesstag sollen die letzten Kräfte gebündelt werden, doch da haben die Damen die Rechnung ohne Konny gemacht. Der Heimwerkerkönig will Kosten sparen und organisiert in Eigenregie einen Wellnesstag der etwas andern Art: Haitauchen im offenen Meer und selbsthergestellte Schlammpackungen machen den Wellnesstag zu einem unvergessenen Erlebnis.