Während die Kobolde auf Futtersuche sind, nisten sich ein paar von den Sumpfratten in ihrem Bau ein. Ehe es sich die Kobolde versehen, stehen sie ohne Behausung und ohne ihre Nahrungsvorräte da - der Wind bläst eiskalt und der Schnee fällt in schweren Flocken! Den Kobolden kommt eine spitzbübische Idee: in der Festung des verbrecherischen weißen Kobolds brennt sicher ein warmes Feuer, und etwas zu essen wird es dort gewiss auch geben. Neunauge, Feuerkopf und Siebenpunkt verkleiden sichund mischen in der Rolle von ein paar alten, weisen Sehern das Lager der Bösewichte gründlich auf.