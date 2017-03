Son of a Gun - Jeder kriegt das was er verdient Heute | Pro7 | 22:10 - 00:15 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Im Knast schützt Schwerverbrecher Brendan (McGregor) den jungen JR (Brenton Thwaites) vor Übergriffen anderer Knackis. Im Gegenzug soll JR nach seiner Entlassung Brendan beim Ausbruch helfen und mit ihm ein Ding drehen. Original-Titel: Son of a gun Laufzeit: 125 Minuten Genre: Actionfilm, AUS, GB, CDN, NZ 2014 Regie: Julius Avery FSK: 12 Schauspieler: Brendan Ewan McGregor JR Brenton Thwaites Tasha Alicia Vikander Sam Jacek Koman Sterlo Matt Nable Josh Tom Budge Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets