The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:40 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Penny hat das Gefühl, dass Leonard sie nicht mehr so umwirbt wie noch vor ihrer Hochzeit. Als sie ihn darauf anspricht, entgegnet er, dass er das gleiche Gefühl bei ihr habe. Um besser nachdenken zu können, fährt sie mit Amy zusammen übers Wochenende weg. Doch Leonard hat das Bedürfnis, die Dinge sofort anzusprechen und so reist er mit Sheldon zusammen hinterher. Dort löst ausgerechnet Sheldon das Problem der beiden. Howard und Raj versuchen ein ganz anderes Problem handwerklich zu lösen. Untertitel: Die Neuvermessung der Liebe Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2017 Regie: Mark Cendrowski Folge: 13 FSK: 12 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets