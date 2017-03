Zu Beginn des 20. Jahrhunderts machen Gerüchte über ein gefährliches Ungeheuer, das in der Stadt an der Seine sein Unwesen treiben soll, die Runde. Ausgerechnet Emile, der in einem der neuen Lichtspielhäuser Filme zeigt, und der zerstreute Forscher Raoul führen die Jagd nach dem Biest zusammen mit der hübschen Lucille an.