Pech gehabt! Juwelendieb Logan wird nach seinem letzten Coup verhaftet und für zwei Jahre in den Knast geschickt. Vorher gelang es ihm noch, den erbeuteten blauen Diamanten auf einer Baustelle zu verstecken. Jetzt will er an den Klunker ran und muss feststellen, dass aus der Baustelle eine Polizeistation erwachsen ist...