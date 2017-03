Sie sind exklusive Dinnerpartys gewöhnt, genießen auf VIP-Galas die köstlichsten Speisen und bekommen im Edelrestaurant von Profikellnern die erlesensten Weine serviert. Doch wie stellen sich Prominente selber als Gastgeber an? Und bei wem fühlen sich die Gäste am wohlsten? In vier privaten Dinnerpartys erhalten die Zuschauer ganz persönliche Einblicke in das Leben der bekannten Gastgeber. Der Prominente mit den meisten Punkten bekommt 5.000 Euro, die er für einen guten Zweck seiner Wahl spenden wird. Heute mit "Bachelor" Paul Janke, Designerin Claudia Obert, Model Wanda Badwal und Schauspieler Florian Fitz. Die Promis und ihre Menüs: Paul Janke: Vorspeise: Marinierter Thunfisch mit Kaviar und Dip Hauptspeise: Rosmarin-Filet mit Trüffelgratin & Gemüse Nachspeise: Joghurtschaum mit Himbeeren Claudia Obert: Menü: "Österreichisches Hochzeitsmenü" Vorspeise: Vogerlsalat Hauptspeise: Tafelspitz à la Bonheur Nachspeise: Wachauer Palatschinken Wanda Badwal: Vorspeise: Ronja Räubertochter-Salat Hauptspeise: Die wilden Hühner aus der Pfanne Nachspeise: Chocolat à la Juliette Binoche Florian Fitz: Vorspeise: Kürbis-Karotten-Suppe Hauptspeise: Lammbein in Rotwein, dazu Couscous-Salat mit Ananas und Koriander Nachspeise: Eton mess