Doppelhochzeit im Hause Kemp steht vor der Türe. Franziska und Hermann, Luis und Lisa. Da steht Ella mit Sack und Pack bei Pauls Mutter in der Türe. Sie behauptet, Paul habe sie wegen Lisa verlassen. Pauls Mutter ist fassungslos, Hermann skeptisch. Er nimmt sich Ellas an, ahnend, dass da etwas nicht stimmt. Lisa erfährt von Franziska, dass Paul sich von seiner Frau getrennt hat. Lisa, mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, sieht sich knapp vor dem Ziel ihrer Hoffnungen. Bedenkenlos folgt sie einer Einladung Pauls zu ihm ins Haus. Dort gesteht sie ihm ihre Liebe, und dass alles mit Luis nur ein Spiel war. Luis und Ella hören heimlich mit. Und auch ihre Eltern, die laut Lisa vor Jahren bei einem Flugzeugabsturz zu Tode kamen, sind im Haus. Nun ist Luis überzeugt. Paul rät Lisa zu einem Klinikaufenthalt, um ihre psychischen Schäden therapieren zu lassen. Scheinbar einsichtig, willigt Lisa ein. Zumindest eine Hochzeit findet statt. Und da hinein platzt Ellas Baby. Harald Krassnitzer (Paul Kemp), Katja Weitzenböck (Ella Kemp), Pascal Giefing (Tim Kemp), Michou Friesz (Brigitte Mitlehner), Judith Rosmair (Lisa), Johannes Zeiler (Luis Kemp), Michael Dangl (Christian Feld), Erika Mottl (Franziska Kemp), Nikolaus Paryla (Hermann Genz), Gerhard Liebmann (Rudi Schober), Alexander Lutz (Mark Braun), Gabriel Barylli (Dr. Martin), Günter Franzmeier (Roland Genz), Thomas Mraz (Alfred Genz), Libgart Schwarz (Ruthild Hagenmüller), Hermann Schmid (Wilhelm Hagenmüller) u.a. Buch: Uli Brée und Klaus Pieber