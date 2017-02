Die Millers Heute | ORF 1 | 05:40 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Nathan ist in Panik, dass seine Mutter Carol eine Wohnung ganz in seiner Nähe beziehen könnte. Er würde sie lieber in einem Altersheim sehen, das relativ weit weg ist von ihm. Doch dort ist kein Platz mehr frei, außer er einigt sich mit dem homosexuellen Kip, der dafür aber eine Gegenleistung von ihm fordert. Als das alles nicht funktioniert, sind sowohl Kip als auch Carol auf Nathan sauer. Und verbrüdern sich gemeinsam gegen ihn. Original-Titel: The Millers Untertitel: Mutters neuer bester Freund Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: James Burrows Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Debbie Jayma Mays Ray J.B. Smoove Adam Nelson Franklin Kip Finkle Sean Hayes