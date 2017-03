Manuel Klein ist im Auftrag des Ordnungsamtes unterwegs. Er ist einer der rund 150 Lebensmittelkontrolleure, die in Hessen über 60 000 Überprüfungen jährlich vornehmen. Zusammen mit seinen zehn Frankfurter Kollegen sorgt Manuel Klein jeden Tag für gute Lebensmittel und einwandfreie Sauberkeit auf Märkten, in Geschäften, Restaurants und Großküchen in der Stadt. Er ist sympathisch, aber auch sehr direkt und streng. Er kommt unangemeldet, dokumentiert mit Fotokamera und Berichtsblock Missstände, berät und belehrt, verhängt ein Ordnungsgeld oder belässt es bei einer Ermahnung. Wenn es ganz schlimm aussieht, kann er auch schon mal einen Betrieb schließen. Auf jeden Fall wird er wieder kommen, wieder alles überprüfen, denn gute Lebensmittel, leckeres Essen und saubere Küchen liegen ihm am Herzen. Spannend ist sein Job, denn hinter jeder Küchen- oder Ladentür können böse Überraschungen lauern - und natürlich die Inhaber, Mitarbeiter, Verkäufer, Köche, die die Sache ganz anders sehen als Manuel Klein. Streit gibt es deshalb häufiger und sein Verhandlungsgeschick ist oft gefordert. 2015 wurden in Frankfurt knapp 6000 Kontrollen durchgeführt und 129 Betriebe geschlossen.