Die smarte Jane Kennedy kehrt mit ihrer 15-jährigen Tochter in ihre Heimatstadt Lighthaven zurück und arbeitet dort als Coroner. Mit Scharfsinn und Mut löst sie verschiedene Kriminalfälle. Der beliebte Puppenspieler der Stadt wird tot aufgefunden. Kurz zuvor hatte die Bürgermeisterin Una Drake ihn vor seinem Publikum tätlich angegriffen. Als Una wenig später in einem Hotelzimmer ermordet wird, schließt Jane auf einen Racheakt. Die Bürgermeisterin hatte vor ihrem Tod deutlich geäußert, dass der Puppenspieler den Inhalt seines Stücks verändern und jegliche humoristische Auseinandersetzung mit häuslicher Gewalt umgehend streichen soll. Mit ihrer strikten Einstellung machte sie sich besonders bei den Fans des Puppenspielers Feinde. Doch bei den Ermittlungen wird schnell deutlich, dass Una Drake so manch schmutziges Geheimnis zu verbergen hatte und mit vielen Leuten aneinandergeriet.