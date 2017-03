Katja Winterfeld meldet ihre Tochter Theresa vermisst. Das Team um Oliver Radek stellt jedoch fest, dass das Kind von ihr und ihrem Ex-Partner Erik Maybach schon lange nicht mehr lebt. Und doch trägt Katja das wenige Tage alte Foto eines zehnjährigen Mädchens bei sich. Auch Erik und seine neue Frau Heike haben das Mädchen mit Katja beobachtet. Hat die traumatisierte Mutter beim Versuch, ihren Verlust zu überwinden, etwa ein fremdes Kind entführt? Aber wer ist das Mädchen? Niemand scheint es zu vermissen. Wo kommt es her, und wohin ist es verschwunden? Schnell gerät Heike in den Fokus der Ermittlungen. Sie beobachtete ihren Ehemann, wie er vermehrt Kontakt zu Katja suchte und glaubte, er führe eine Art Doppelleben, bei dem er sie und die gemeinsamen Söhne vernachlässige. Während die Ermittler in die emotionalen Abgründe der Eltern blicken, hat Mark sein eigenes Paket zu tragen. Seinem angeblichen Sohn Moritz gelingt es Stück für Stück, die harte Schale des toughen Bullen aufzuweichen.