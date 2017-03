Der ghanaische Fußballprofi Kennedy Ansah, der in der Oberliga für Viktoria Ditzingen 04 spielt, wird im Graben einer Landstraße erschlagen aufgefunden. Die SOKO-Stuttgart-Leiterin Martina Seiffert und ihr Team müssen einen rechtsradikalen Hintergrund in Betracht ziehen. In Kennedys Wohnung treffen Kommissar Jo Stoll und seine Kollegin Anna Badosi auf dessen Bruder Kanou Ansah. Er ist Kennedy nach Europa gefolgt, um von seinem vermeintlich reichen Bruder das Geld wiederzuholen, das die Familie ihm geliehen hat, damit er in Deutschland Fuß fassen kann. Und jetzt ist die Existenz der Familie in Ghana bedroht. Allerdings sei Kanou von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. Kennedy hatte in seinen Briefen und Telefonaten in die Heimat immer wieder berichtet, wie gut es für ihn in Europa laufe, dass er bei einem großen Verein einen Vertrag unterzeichnet habe und kurz davor stünde, in die erste Mannschaft zu kommen. Alles Lügen, wie sich für Kanou nach seinem Eintreffen in Deutschland herausstellte. Handelt es sich um einen Brudermord? Hat Kanou seinen Bruder aus existenzieller Not heraus erschlagen? Auch der Vereinspräsident von Viktoria Ditzingen 04, der Fleischfabrikant Georg Menzinger, gerät in den Fokus der Ermittlungen: Es stellt sich heraus, dass dessen Tochter Tanja mit Kennedy eine geheime Beziehung führte. Hat Menzinger die Liebe der beiden entdeckt und sich eines unerwünschten Schwiegersohns entledigt? Doch Menzinger sagt aus, von der Liaison bis zu Kennedys Tod nichts gewusst zu haben. Auch gegen den Spielervermittler Tibor Retlitz, der Kennedy nach Deutschland geholt hat, gibt es einen begründeten Verdacht. Denn der scheint in den von ihm betreuten Fußballern nur eine Ware zu sehen. Wollte Kennedy aus dem Knebelvertrag aussteigen - und Retlitz verlor die Nerven? Parallel dazu findet die SOKO Stuttgart heraus, dass der Fußballer Tobias Wölfle, ebenfalls ein Spieler des Vereins, Kennedys Spind mit rassistischen Hasssprüchen beschmiert hat.