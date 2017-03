In der 791. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Seit 2011 ist Olaf Scholz Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, seit 2009 darüber hinaus der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Kein sozialdemokratischer Regierungschef ist in seinem Land so beliebt wie Scholz: Einer Umfrage der Universität Hamburg aus dem Jahr 2016 zufolge sind 75 Prozent der Hamburger mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Eine Zeitlang wurde er sogar als möglicher Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2017 gehandelt. Im März erscheint sein erstes Sachbuch "Hoffnungsland. Eine neue deutsche Wirklichkeit". Darin geht er darauf ein, wie die Zuwanderung die Gesellschaft in Deutschland prägt und welche Chance darin liegt. Olaf Scholz ist verheiratet und lebt in Hamburg-Altona. Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz, Schauspieler Mehr als 15 Jahre ist es her, dass die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz gemeinsam in einem Film spielten, der schnell Kultstatus erreichte: "Lammbock" hieß die 2001 gedrehte Kinokomödie um die befreundeten Mittzwanziger Stefan (Lucas Gregorowicz) und Kai (Moritz Bleibtreu). Sie verdienten ihr Geld damit, aus einer Pizzeria namens Lammbock Haschisch und Marihuana zu verkaufen, geschickt getarnt unter einer übergroßen Salami in der Mitte der Pizzen. Jetzt kommt mit "Lommbock" die langersehnte Fortsetzung in die Kinos. Die Hauptdarsteller mögen zwar älter geworden sein, doch ihre Probleme haben sich nicht gravierend geändert: Sie werden von der Polizei gejagt, und mit dem Frauen läuft es auch nicht rund. Zum Glück haben die beiden ihren Humor nicht verloren und es gibt viele neue Sprüche, die ebenso zu Klassikern werden könnten wie die Feststellung aus dem ersten Teil: "Am liebsten bin ich mit meiner Freundin zusammen, wenn sie nicht da ist.