Spezial Inkontinenz nach Prostata-OP: implantierte Ballons können helfen Die Diagnose Prostatakrebs ist für viele Männer eine traumatische Erfahrung. Zu der Angst um das eigene Leben kommt die Angst vor den Folgen der Operation oder Bestrahlung. Viele Männer sind nach einem solchen Eingriff inkontinent. Ein minimalinvasiver Eingriff kann dagegen schützen, nachdem im Hodensack implantierte Ballons den Ausgang der Harnröhre zusammendrücken. Für wen eignet sich die Methode? Welche Therapien gibt es darüber hinaus? Beckenbodentraining, Medikamente, OPs: Was hilft bei Inkontinenz? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Einfach wirkungsvoll: mit Bewegung gegen die Zuckerkrankheit Diese Therapie ist so einfach wie wirkungsvoll: Wer sich regelmäßig bewegt, senkt nachweislich seinen Blutzuckerspiegel. Trotzdem spielt die Behandlungsoption Bewegung in der Praxis kaum eine Rolle. Viele Menschen glauben, sie müssten zu Hochleistungssportlern werden, um einen Effekt zu erzielen. Doch stimmt das überhaupt? "Visite" hat zwei Männer mit Diabetes Typ 2 zu mehr Bewegung animiert. Die anfänglichen Erfolge waren beeindruckend. Wie sieht es ein gutes Vierteljahr später mit ihren Zuckerwerten aus? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Thema der Woche: Einfach wirkungsvoll: mit Bewegung gegen die Zuckerkrankheit