Deutschland - England in Wiesbaden. Auf EM-Kurs: Am 18. Juni bestreitet der DFB-Nachwuchs im polnischen Tychy bei der U21-Europameisterschaft seine erste Partie gegen Tschechien. Vor dem Turnier (16. bis 30.6.) gibt es nur zwei Testspiele für das Team von Stefan Kuntz, das die Qualifikation ohne Punktverlust absolvierte. Vor dem Duell mit Portugal (28.3.) in Stuttgart wartet England.