Detective Laura Diamond Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die in einer privaten Nasszelle durch chemische Substanzen stark zersetzten Überreste eines Menschen stellen Laura vor ein Rätsel. Anfangs steht einzig und allein fest, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Auf der Suche nach weiteren Anhaltspunkten, die für die Lösung des Falls elementar sind, wählt die smarte Fahnderin mal wieder einen ungewöhnlichen Ansatz... Original-Titel: The Mysteries of Laura Untertitel: Laura und der letzte Mieter Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Vincent Misiano Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Laura Diamond Debra Messing Jake Broderick Josh Lucas Max Carnegie Max Jenkins Billy Soto Laz Alonso Meredith Bose Janina Gavankar Nora Courtney Henggeler Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets