Granny Green ist eine "coole" Großmutter, beliebt nicht nur bei ihren beiden Enkeln Emma und Jo, sondern auch bei deren Klassenkameraden und Freunden. Sie imponiert den Kindern zu Hause und in der Schule, wo sie als "dinner lady" arbeitet, durch ihren Witz, Charme und - last but not least - auch mit ihrem "starken" Motorrad. Im Film ist sie unter anderem der "link" zwischen den einzelnen Geschichten, die sich inhaltlich und bei der Vermittlung von Sprache und Landeskunde an dem Lehrplan NRW für Englisch in den Klassen 3 und 4 der Grundschule orientieren. Die Einteilung des Films in klare Sequenzen von ca. 5 bis 7 Minuten erleichtert den Einsatz im Unterricht. Die Themen sind : Schulalltag, Familie, Feste, Freizeit und Tiere.