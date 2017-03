Clara rettet Desirée vor ihrem zudringlichen Verehrer und bittet Adrian, sich um sie zu kümmern. Als die beiden Volker Nüssle anzeigen wollen, beteuert er seine Unschuld. Adrian hat Zweifel an Desirées Vorwürfen gegenüber Volker Nüssle und lehnt es ab, mit seiner Frau zur Polizei zu gehen. Als Clara mitbekommt, wie schlecht es Desirée geht, stellt sie Adrian zur Rede - Charlotte ist überfordert mit ihrer Situation. Werner kümmert sich liebevoll um sie und es kommt zu einem vertrauten Moment zwischen den beiden. Michael und Werner geraten aneinander, weil Werner verhindern will, dass Charlotte erfährt, was in ihrem Leben in jüngster Zeit passiert ist. Natascha ist frustriert, weil Michael ihr immer noch ausweicht. Melli hofft derweil auf eine romantische Versöhnungsgeste von André, der jedoch damit abwarten will, bis sich Melli beruhigt hat. Bei einem Radio-Interview über ihre Autobiografie macht Natascha Michael unterdessen eine Liebeserklärung. Anschließend wartet sie an einem verabredeten Ort auf ihn und bangt, ob Michael dort auftaucht.