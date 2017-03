Bei aller Liebe zu Hajo fällt Erika der bevorstehende Abschied von Lüneburg sehr schwer. Hajo spürt das und arbeitet mit viel Verständnis dagegen an. Doch am Ende weiß er keine andere Lösung, als Erika die Trennung vorzuschlagen. In einem magischen Moment erkennen Mathis und Sydney, dass sie zusammengehören. Wie, wann und wo ist erst einmal egal. Jetzt muss Sydney nur noch das klärende Gespräch mit Mielitzer nachholen. Die Zukunft gehört Sydney und Mathis. Eliane ist am Boden zerstört. Carla gelingt es nicht, neben dem laufenden Restaurantbetrieb einen exklusiven Kuchen für ihre Gäste zu backen. Als sie von Kim erfährt, dass Sigrid ihr Café schließen muss, engagiert Carla sie auf Stundenbasis: Sigrid wird zukünftig die Kuchen fürs "Carlas" backen. Patrick weiß nicht, wie er den astronomisch hohen Schadenersatz für seinen Vater aufbringen soll. Kim rät ihm, das schuldenfreie Schlosshotel zu verkaufen, doch Patrick sperrt sich und fühlt zum ersten Mal die Verbundenheit mit der Familie seines Vaters.