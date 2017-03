Ine isst nicht alles. Die 28-jährige Nashorndame im Berliner Zoo war zwar noch nie die Dickste, aber momentan macht sich Reviertierpfleger Jürgen Jahr doch ein wenig Sorgen. Behutsam füttert er Ine mit der Hand, um festzustellen, welche Leckerbissen Ine besonders munden. Futtermittelmanager Dr. Christian Matschei hat noch einige Tipps parat, damit doch ein paar Kilos mehr auf den Nashornhüften landen. Im Flusspferdhaus warten schon früh am Morgen hungrige Mäuler auf Reviertierpfleger Uwe Fritzmann. Zuerst sind die Zwergflusspferddamen Maria und Debby an der Reihe. Gar nicht so einfach, denn beide Damen können sich überhaupt nicht leiden und müssen strikt getrennt werden. Einfacher machen es dafür ihm die Nyala Antilopen, sogar der vier Wochen alte Nachwuchs knabbert schon fleißig Grünzeug mit den Großen. Am Nachmittag bekommen die Flusspferde noch einen Snack, es ist Zeit für die kommentierte Fütterung. Das Publikum ist jedes Mal begeistert und auch die Flusspferd-Bande liebt den Extra Brotsnack. Außerdem bei "Panda, Gorilla & Co.": Gorillamann Ivo kämpft mit einem Futterautomat, die Orang-Utans bekommen Leckereien zum Stochern und die Kiwis naschen Delikatess-Würmchen aus Kanada.