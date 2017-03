Die Dschungelhelden 24. März | Super RTL | 14:55 - 15:20 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Dorfkönigin Esmeralda vermisst ein wertvolles Schmuckstück. Offenbar wurde es unter geheimnisvollen Umständen aus einer gut gesicherten Grotte von einem Langfinger geklaut. Können die Dschungelhelden herausfinden, was geschehen ist? / Eine Affenbande hat Schildkröte Marko als Fußball benutzt. Und das ausgerechnet kurz vor seiner Hochzeitsfeier mit Maria. Ohne die Dschungelhelden schafft er es niemals, dort rechtzeitig anzukommen... Original-Titel: Jungle Bunch to the rescue Untertitel: Das Rätsel der gelben Höhle / Eine Hochzeit steht auf dem Spiel Laufzeit: 25 Minuten Genre: Animationsserie, F 2013 Folge: 21 FSK: 6 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets