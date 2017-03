Während Kollegen seines Alters wie Günter Grass und Adolf Muschg seit Jahren kaum noch publizieren, schreibt Walser einen Roman nach dem anderen - fast scheint es, als habe sich seine Produktivität im Alter noch gesteigert. Walser hat die bundesdeutsche Geschichte wie kein anderer in seinen Romanen wie auch in seinen politischen Äußerungen begleitet und - auf seine Weise - nachvollzogen, manchmal vorausgeahnt. Dafür, dass er sich ein wiedervereinigtes Deutschland wünschte, wurde er in einer Talkshow noch im Februar 1989 verlacht.Der Film "Martin Walser - ein Leben für Alle und Keinen" erzählt von Walsers politischen sowie schriftstellerischen Wirken und verbindet Archivmaterial mit neuen Aufnahmen: Eine Lebensbilanz, die Würdigung eines Schriftstellers, der die deutsche Nachkriegsliteratur entscheidend geprägt hat. Kurz vor seinem 85. Geburtstag am 24. März 2012 hat Martin Walser im Literaturhaus in Stuttgart ein literarisches Wunschkonzert aufgeführt. Auf Zuruf las und kommentierte er Seiten aus seinem Gesamtwerk. Die Veranstaltung bildet den Rahmen für die Sendung.