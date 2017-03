Für das ÖFB-Team lief die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland bisher eher durchwachsen. In vier Spielen holte die Mannschaft von Trainer Marcel Koller lediglich vier Punkte. Das erste Gruppenspiel in Georgien konnte das Team für sich entscheiden. Nach einem Unentschieden gegen die Auswahl aus Wales setzte es in Serbien und im Heimspiel gegen Irland zwei Niederlagen.