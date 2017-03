The Quest - Jagd nach dem Speer des Schicksals Heute | Super RTL | 20:15 - 22:00 Uhr | Actionkomödie Infos

Mehr Termine Inhalt Als Student Flynn Carsen den Job in einer unbekannten Bücherei übernimmt, ahnt er nicht, dass sie nur als Tarnung für eine Sammlung unbezahlbarer Schätze der Menschheit dient. Die heilige Lanze, mit der Jesus nach seinem Kreuzigungstod von einem Römer durchbohrt wurde, wird gestohlen und Flynn muss helfen, die Diebe zu jagen. Laufzeit: 105 Minuten Genre: Actionkomödie, USA, D 2004 Regie: Peter Winther Schauspieler: Flynn Carsen Noah Wyle Margie Carsen Olympia Dukakis Edward Wilde Kyle MacLachlan Nicole Noone Sonya Walger Judson Bob Newhart Charlene Jane Curtin