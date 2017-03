Indien im 18. Jahrhundert. Ein gleichsam prachtvolles und urtümliches Land, indem die Natur sich in ihrer vollen Schönheit entfaltet. Wogende Wälder, schillernde Flüsse, die sich um dicht bewachsene Inseln, geschmückt von immergrünen, Jahrtausende alten Bäumen, herumschlängeln. Steinreiche Palaststädte säumen die fruchtbare Küste des Indischen Ozeans. Eine dieser Städte ist der Hof des einflussreichen Maharadscha Chatraputi Shahu. Dieser benötigt dringend einen neuen Peshwa, was man mit einem heutigen Bundeskanzler oder Premierminister vergleichen könnte. Der erfahrene, aber hinterlistige Machtspieler Shripad Rao will den Posten, doch der Maharadscha hat schon immer seinen eigenen Kopf durchgesetzt. Er wählt stattdessen den jungen, dynamischen Bajirao, gespielt von Bollywood Superstar Ranveer Singh. Um seine Weisheit und sein Können zu beweisen, muss dieser eine Pfauenfeder mit einem Pfeilschuss spalten - was ihm zur Überraschung aller tatsächlich gelingt. Er bekommt den Posten als Peshwa, und alles scheint gut zu laufen - Bis seine Frau eine dunkle Prophezeiung von einer geheimnisvollen Witwe erhält...