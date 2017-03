Eine Dame in Paris Heute | 3sat | 22:25 - 00:00 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Nach dem Tod ihrer pflegebedürftigen Mutter zieht Anne (Laine Mägi) aus Estland nach Paris. Sie arbeitet als Haushälterin der 80-jährigen Estin Frida (Moreau). Die alte Dame entpuppt sich als garstiger, lebensmüder Drache. Laufzeit: 95 Minuten Genre: Drama, EST, B, F 2012 Regie: Ilmar Raag Schauspieler: Frida Jeanne Moreau Anne Laine Mägi Stéphane Patrick Pineau Mare Ita Ever Toomas Ago Anderson (as Frédéric Epaud) Fred Epaud