Das Sex-Video von Sofia und Leon wurde online gestellt, und Sofia gerät in Panik: Wer hat das Video gedreht und hochgeladen? Auch Melanie erhält eine anonyme E-Mail mit einem Link. Als Kato ihre Halbschwester zur Rede stellt, gesteht Sofia bedrückt, dass sie schon seit langer Zeit ein Auge auf Leon geworfen hatte. Am Abend des Schützenfestes habe sie Kato eine Ecstasy-Pille in ihr Getränk gemischt, um sie vor Leon zu blamieren. Als Sofia zu weinen beginnt, gibt Kato Leon frei und verzeiht ihr. Luc trifft sich weiterhin mit Kristel, damit sie sich gemeinsam mit Kato "verabreden" können. In Wirklichkeit ist Kato gar nicht anwesend, aber Luc genießt es, mit Kristel Zeit zu verbringen. Marcus ist verärgert über die Treffen von Kristel und Luc und sieht, wie seine Frau manipuliert wird. Er beschließt, sich an Luc zu rächen, und bricht nachts in die Schule ein, um auf Lucs Schreibtisch zu pinkeln. Nachdem die ganze Stadt weiß, dass Ines mit Ecstasy dealt, kann Marcus sie nicht länger in seinem Gemüseladen beschäftigen. Ines weint bitterlich, mit einem Ultraschallfoto in der Hand: Sie ist schwanger. Da der Mord an Vanderkerk als Notwehr eingestuft wurde, wird Alexander Vinken wieder freigelassen. Unterdessen erhalten Dora Plettinckx und Marion Schneider endlich die Ergebnisse des DNA-Tests: Die Wimper auf Katos Körper stammt von Melanie Engelenhof ...