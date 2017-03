Carl Matthews pendelt jeden Tag mit dem Zug um 7.39 Uhr nach London, wo er in einer Immobilienvermittlungsagentur arbeitet. Er führt ein glückliches Familienleben mit seiner liebevollen Frau Maggie und den zwei pubertierenden Kindern. Und doch befindet er sich seit zwölf Jahren in der gleichen Routine. Zudem ist da noch sein Chef, von dem er sich unter Druck gesetzt fühlt. Sally Thorn leitet einen Sportclub und nimmt jeden Morgen denselben Zug. Sie ist geschieden, steht aber kurz davor, erneut zu heiraten: Ryan, der von einer großen Hochzeit träumt und es gar nicht abwarten kann. Sally scheint sich jedoch noch nicht ganz sicher zu sein, ob sie das neue Leben mit Ryan in der Vorstadt glücklich macht. Eines Morgens geraten Sally und Carl wegen des letzten freien Platzes im Zug aneinander. Carl entschuldigt sich am nächsten Tag und die beiden kommen ins Gespräch und werden sich von Tag zu Tag sympathischer. Bald wird der lästigste Teil ihres Tages zum schönsten, und auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, verlieben sie sich ineinander. Als der Zug eines Abends nicht fährt, verbringen Sally und Carl eine Nacht im Hotel miteinander. Um ihre geordneten Leben nicht durcheinanderzubringen, versichern sie sich, dass es nicht wieder passieren wird. Doch als Carl unerwartet entlassen wird, verkomplizieren sich die Dinge ...