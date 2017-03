Dem jungen Straßenmusiker Jan Zöller wird auf dem Beatles-Platz beinahe die Gitarre gestohlen. Bei der Verteidigung seines Instruments verletzt er sich, und der Täter kann entkommen. Franzi und Hans nehmen sich daraufhin der Gitarre an. Doch noch während sie Zeugen befragen, versucht der Täter ein zweites Mal, die Gitarre zu stehlen - aus dem Polizeiwagen heraus. Wieso geht der Täter ein so hohes Risiko ein? Allmählich reift der Verdacht, dass es sich hier um ein besonderes Instrument handeln muss. Zurück auf dem Revier begutachtet Berger die Gitarre und fühlt sich sogleich in alte Zeiten zurückversetzt: Genau so eine Gitarre hatte er in den 60er Jahren einst hier in Hamburg gesehen - gespielt von John Lennon im Starclub. Könnte es sich etwa tatsächlich um ein Originalinstrument des Beatles-Gitarristen handeln? Berger schaltet seinen alten Freund Johnny ein, der als Direktor des Beatles-Museums Experte in Sachen "Fab Four" ist. Doch der warnt vor frühzeitiger Freude: Es gibt viele sehr gute Replikate der Lennon-Gitarre auf dem Markt. Doch was ist dann das Geheimnis der Gitarre? Was macht sie so wertvoll, dass jemand sie zweimal an einem Tag zu stehlen versucht?